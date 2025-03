UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ bụi than phát tán ra môi trường

Trong đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị nêu trên có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tăng cường biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nhằm giải quyết triệt để việc phát tán bụi, bụi than tại các nguồn có khả năng phát sinh (khu vực cảng bốc dỡ than, kho than, băng tải than, bãi xỉ,...); duy trì việc vận hành hệ thống vòi phun sương tự động, súng phun nước tự động, hệ thống phun sương dập bụi nhằm giảm thiểu bụi than phát tán ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các nhà máy nhiệt điện ngừng thực hiện bốc dỡ than khi có gió lớn, không để bụi và bụi than phát tán ra môi trường.

Trước đó, chiều 3-3, tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân xuất hiện bụi (bụi có màu đen) phát tán vào nhà một số hộ dân sống ở khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, nơi đang có 4 nhà máy nhiệt điện hoạt động. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đo đạc, lấy mẫu không khí xung quanh, tiếng ồn (đang chờ kết quả phân tích) tại khu vực các hộ dân bị ảnh hưởng.

NGUYỄN TIẾN