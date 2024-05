Ukraine: Cách chức người đứng đầu lực lượng Vệ binh quốc gia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Sắc lệnh cách chức ông Sergiy Leonidovich Rud do Tổng thống Ukraine ký không nêu lý do sa thải hay chỉ định người kế nhiệm ông Rud. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo bắt giữ 2 sĩ quan cấp đại tá thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia với cáo buộc lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky và một số quan chức hàng đầu khác của Ukraine.

Đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát ông Zelensky. Tháng 8-2023, một phụ nữ đến từ vùng Mykolaiv ở miền Nam Ukraine đã bị bắt vì âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky.

Nghi phạm bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Ukraine tới Mykolaiv để lên kế hoạch nhằm ám sát ông.

MINH CHÂU