Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận đạt hơn 8,6 triệu lượt truy cập sau 1 tháng

Sau 1 tháng ra mắt, Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận ghi nhận hơn 8,6 triệu lượt truy cập, gần 580.000 lượt click tải. Nền tảng từng bước khẳng định vai trò kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Chính thức vận hành từ ngày 16-1, ứng dụng nhanh chóng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ứng dụng là một cấu phần của hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, được giới thiệu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025. Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc xây dựng nền tảng số chính thống, coi đây là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ mạng xã hội.

Mục tiêu của ứng dụng là hình thành trục thông tin tư tưởng xuyên suốt giữa Trung ương và địa phương, giữa tổ chức đảng, đảng viên với nhân dân; trở thành nền tảng truyền thông chính thống của Đảng trên internet và mạng xã hội, bảo đảm thông tin chủ động, kịp thời, chính xác, đa nền tảng.

Bấm nút khởi động Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận

Về nội dung, đến nay, ứng dụng đã đăng tải hơn 124.000 bài viết, thu hút gần 396.000 lượt xem. Trong đó, nổi bật là các chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tin, bài mục “Vấn đề quan tâm”...

Chuyên mục "Tin tức" cung cấp thông tin chính thống, định hướng, đa chiều, thể hiện dưới nhiều hình thức như video, ảnh, podcast. Nội dung được cập nhật tự động có biên tập từ các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin uy tín như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Chính phủ điện tử... cùng hệ thống thông tin ngành.

Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tập trung phân tích, làm sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, hướng dẫn xử lý thông tin trên không gian mạng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi.

Ứng dụng không chỉ phát hành tin tức mà còn giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng hình ảnh, video, văn bản dễ tiếp cận; cho phép cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng mức độ gắn bó của người dùng, đồng thời tạo dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Với người dân, đối tượng trung tâm, ứng dụng giúp tiếp cận nguồn thông tin chính thống nhanh, dễ hiểu; tích hợp trợ lý ảo AI hỗ trợ tra cứu chính sách, hỏi - đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục; cung cấp công cụ phản ánh, gửi kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý. Qua đó, hình thành công dân số chủ động, hiểu biết, đồng hành với Đảng và Nhà nước.

Đối với cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên, ứng dụng là nguồn tài liệu chuẩn hóa, hỗ trợ học tập nghị quyết, chuyên đề linh hoạt và có thể đo lường kết quả. Trợ lý AI hỗ trợ soạn thông điệp, kịch bản tuyên truyền, nắm bắt nhanh phản ánh, tâm tư của nhân dân tại địa bàn phụ trách.

Với đoàn viên, hội viên và các tổ chức chính trị - xã hội, đây là kênh nhận nội dung tuyên truyền đúng đối tượng; tham gia học tập số, phong trào; khảo sát nhanh tâm tư hội viên, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể. Với cơ quan tuyên giáo, dân vận các cấp và chính quyền cơ sở, ứng dụng đóng vai trò công cụ “tham mưu chiến lược” dựa trên dữ liệu, đo lường hiệu quả tuyên truyền, vận động.

Ứng dụng còn tích hợp thư viện số gồm: kho văn kiện Đảng, sách, sách nói; mục Văn bản hướng dẫn liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp; cùng nhiều tiện ích như báo cáo viên, truyền hình số TV360, nền tảng học tập số của các bộ, ngành, tra cứu phạt nguội, camera giao thông, đặt vé xe…

VĨNH XUÂN