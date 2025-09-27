Nhiều địa phương ven biển miền Trung khẩn trương ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) đang tiến nhanh vào Biển Đông, các địa phương ven biển miền Trung đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống toàn diện nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ sáng 27-9, tâm bão Bualoi ở khoảng 14,4 độ vĩ Bắc - 115,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15; bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/giờ.

Tại Khánh Hòa:

Sáng 27-9, UBND tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 10.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng, công an và chính quyền các địa phương kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển vào nơi trú tránh an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch trên các đảo; thống kê số lượng lồng bè, sơ tán người dân khi cần thiết; chủ động di dời dân tại vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Các lực lượng chức năng được giao chốt chặn tại ngầm, tràn, điểm ngập sâu, tỉa cành cây, tháo dỡ hoặc gia cố bảng hiệu, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các đơn vị, địa phương phải thường xuyên thông báo diễn biến bão, mưa lũ đến khu du lịch, khu nghỉ dưỡng; kiểm tra, nạo vét cống thoát nước; tổ chức trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến bão để kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Tại Đà Nẵng:

Ngày 27-9, UBND TP ban hành công điện số 6 yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 10.

Thành phố yêu cầu trực 24/24, thường xuyên cập nhật tình hình, khẩn trương di dời dân vùng ven biển, thấp trũng, nguy cơ sạt lở; chằng chống nhà cửa, công trình hạ tầng, nghiêm cấm người dân ở lại trên lồng bè khi bão đổ bộ.

Lực lượng xã A Vương xuống các thôn, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, công trình trước bão

Lực lượng chức năng xã A Vương chèn chống nhà cửa cho nhân dân. Ảnh Briu Quân



Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng được huy động kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, chằng chống cây xanh. Sở GD-ĐT cùng các địa phương tùy tình hình quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 29-9.

Lực lượng chức năng xã A Vương đến 16 thôn kiểm tra, hỗ trợ nhân dân chèn, chống nhà cửa. Ảnh Briu Quân

Tại các xã vùng cao như La Dêê, Bến Hiên, A Vương, lực lượng trực bão đã được phân công cụ thể; người dân được cảnh báo nguy cơ sạt lở, hạn chế đi lại, khẩn trương chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.

Chính quyền xã La Dêê thông báo cho người dân không đi lại trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Ảnh Thế Anh

Ban Chỉ huy quân sự xã Bến Hiên tổ chức đi kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trong sáng 27-9. Ảnh Thế Anh

Khu vực có nguy cơ sạt lở trong sáng 27-9 tại xã Bến Hiên. Ảnh Thế Anh

Tại Hà Tĩnh:

Sáng 27-9, ngư dân ven biển đồng loạt kéo tàu thuyền vào bờ, đưa lên bãi cao, khu vực rừng phi lao phòng hộ để tránh trú bão. Đến nay, toàn bộ 3.983 phương tiện/10.994 lao động đã vào nơi an toàn, tỉnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 sáng cùng ngày.

Ngư dân Hà Tĩnh cấp tập kéo tàu vào bờ tránh bão

Ngư dân Hà Tĩnh chằng néo tàu thuyền tại khu vực rừng cây phi lao phòng hộ để tránh bão

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai phương án sơ tán 6.556 hộ/15.706 người ở các vùng trọng điểm ven biển, cửa sông; thời gian bắt đầu từ chiều 27-9 và hoàn thành trước 9 giờ sáng 28-9. Người dân được di dời đến trường học, trụ sở UBND, trạm y tế và các công trình kiên cố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu dừng các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung toàn lực cho công tác phòng chống bão, trực ban 24/24 để chủ động xử lý mọi tình huống.

Tại Huế:

Sáng 27-9, người dân vùng ven biển TP Huế khẩn trương đưa tàu thuyền vào khu neo trú, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Video: BĐBP TP Huế nỗ lực giúp người dân neo buộc tàu thuyền và gặt lúa chạy bão

Bộ đội Biên phòng thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn xung yếu, phối hợp chính quyền kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, hỗ trợ ngư dân neo buộc tàu thuyền, gặt lúa Hè thu chạy bão và giúp các trường học gia cố công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

BĐBP TP Huế giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 10

Đến nay, toàn tỉnh có 1.122 phương tiện/8.079 lao động đã về nơi trú tránh an toàn. UBND tỉnh chỉ đạo thu hoạch nhanh diện tích lúa còn lại theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; đến ngày 26-9 đã gặt 98,5% diện tích, chỉ còn 383ha chưa chín, chủ yếu ở vùng cao A Lưới.

Công tác di dời dân được chuẩn bị với 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung ở khu vực ven biển, đầm phá. Tỉnh cũng dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và 100.000 chai nước uống để ứng phó.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ thủy điện trên địa bàn vẫn vận hành an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn các đợt mưa lớn với lưu lượng 400-500mm.

Tại Gia Lai:

Ngày 27-9, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai phát thông báo khẩn, kêu gọi tàu cá nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, đến 6 giờ sáng cùng ngày có 141 tàu cá của ngư dân địa phương nằm trong khu vực bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, trong đó riêng Hoài Nhơn Đông có 42 tàu, Hoài Nhơn Bắc có 40 tàu.

Lực lượng biên phòng ven biển tỉnh Gia Lai đang ứng cứu ngư dân bị nạn vào bờ trước đó. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn ngư dân và gia đình nắm bắt thông tin, chủ động điều khiển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn.

Trao đổi nhanh với PV Báo SGGP sáng cùng ngày (27-9), ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông cho biết, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng biên phòng cửa biển để liên hệ với các chủ tàu bằng mọi kênh thông tin, yêu cầu khẩn trương rời khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tại Quảng Trị:

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát đi báo cáo nhanh số 2, kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó bão. UBND tỉnh cũng ban hành công điện khẩn, 78/78 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai. Toàn bộ khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ được đưa vào đất liền an toàn.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, trong tổng số 8.577 tàu cá/23.232 lao động đã vào trú bão, vẫn còn 145 tàu/810 ngư dân hoạt động trên biển.

Trong 6 giờ qua, tỉnh cũng ghi nhận nhiều nơi có mưa lớn trên 100mm, đặc biệt Vĩnh Kim (Cửa Tùng) đạt 115,4mm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 152 điểm có nguy cơ sạt lở, 128 điểm sạt lở bờ sông, 10 điểm sạt lở bờ biển; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu dân cư đô thị có khả năng ngập sâu, chia cắt.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hiện còn 1.349ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch, tập trung ở miền núi Hướng Hóa, Đakrông và một số địa bàn đồng bằng. Ngoài ra, tổng diện tích thủy sản chưa thu hoạch hơn 6.640ha và 2.489 lồng bè.

Bộ đội biên phòng đồn Roòn giúp dân chằng néo thuyền trong âu tàu Roòn

Chính quyền đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương có biện pháp bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.

Quảng Trị đang đặt toàn hệ thống chính trị vào tình trạng ứng trực cao nhất. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ bản tin bão, chủ động di dời khi có lệnh, tuyệt đối không chủ quan.

Các đồn Biên phòng tuyến biển đang tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão số 10 một cách an toàn.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị đến thăm hỏi người dân chằng néo nhà cửa tránh bão số 10

NGỌC OAI - MINH PHONG - VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH - DƯƠNG QUANG - HIẾU GIANG