Ưu tiên cao nhất cho ngoại giao kinh tế

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Dành ưu tiên cao nhất cho công tác ngoại giao kinh tế; chú trọng đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Sáng 22-8, tại Nhà hát TPHCM, Bộ Ngoại giao cùng UBND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM (1975-2025).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và các tỉnh, thành, đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ Ngoại giao và các sở, ban, ngành Thành phố; Sở Ngoại vụ TPHCM.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin về hành trình nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển của Sở Ngoại vụ TPHCM cho đến nay.

Đồng chí Phạm Dứt Điểm khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Sở Ngoại vụ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ Ngoại giao và TPHCM tin tưởng giao phó.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đánh giá cao vai trò nổi bật của Sở Ngoại vụ trong việc chủ trì tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng của TPHCM trong 50 năm qua, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được biểu dương và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ TPHCM qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trên cơ sở những thành quả tốt đẹp đã đạt được, TPHCM mong muốn và tin tưởng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của Thành phố, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị Sở Ngoại vụ nói riêng và các sở, ban, ngành, phường, xã của Thành phố nói chung cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và hành động thiết thực như: tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của TPHCM trên toàn thế giới; tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế; chủ động tìm kiếm, kết nối, huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về tri thức, chất xám, tài chính và công nghệ; tăng cường và làm phong phú hơn nữa công tác ngoại giao văn hóa gắn với thông tin tuyên truyền đối ngoại; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp với các ban ngành hữu quan của Thành phố. Tăng cường mối liên kết với kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, định hướng để kiều bào tiếp tục quan tâm, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh bằng bản lĩnh vững vàng, tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến, những năm qua, Sở Ngoại vụ TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt công tác. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đồng chí Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TPHCM và các sở - ban - ngành Thành phố đã chỉ đạo sát sao, quan tâm, ủng hộ dành cho Sở Ngoại vụ TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn phát triển chiến lược của TPHCM và góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của ngành ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị Sở Ngoại vụ TPHCM tập trung phương hướng vào các nhiệm vụ và trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, cụ thể hóa và thực thi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 153/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ của Bộ Ngoại giao lần thứ nhất, chủ động cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động của Sở Ngoại vụ, triển khai các nhiệm vụ chính trị chuyên môn, phát huy vai trò trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Cần triển khai đồng bộ, hiệu quả, chiến lược, nâng tầm công tác đối ngoại TPHCM đến 2030, tầm nhìn 2045; tiếp tục duy trì và phát huy tốt khuôn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác đã thiết lập giữa TPHCM với 86 địa phương nước ngoài; tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất với các địa phương, nhất là các nước có quan hệ đặc biệt, các nước Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh đó, dành ưu tiên cao nhất cho công tác ngoại giao kinh tế; chú trọng đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường toàn cầu hóa. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới cơ quan đại diện, lãnh sự, các tổ chức quốc tế tại TPHCM.

Sở Ngoại vụ TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ TPHCM đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động ngoại giao của Sở Ngoại vụ TPHCM được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”.

PHƯƠNG NAM