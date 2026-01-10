Khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 2026

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16km, được triển khai với 2 gói thầu xây lắp, huy động 12 nhà thầu. Đến nay, tổng giá trị sản lượng đạt gần 70% giá trị hợp đồng; nhiều hạng mục quan trọng đã và đang được triển khai đồng loạt. Hiện thời tiết đã thuận lợi hơn, các nhà thầu đang tăng ca, tổ chức thi công liên tục nhằm bù lại khối lượng chậm, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các đơn vị thi công cao tốc

﻿ Biên Hòa - Vũng Tàu

Còn tại dự án thành phần 2 (chiều dài 18,2km), ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 cho biết, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 hiện đạt khoảng hơn 80% giá trị xây lắp. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện tuyến chính để đồng bộ với dự án thành phần 3, phấn đấu đưa đoạn từ nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (đoạn giao QL56, phường Bà Rịa, TPHCM) vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.

Đối với Dự án thành phần 3 dài hơn 19,5km đoạn qua TPHCM, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục liên quan để thông xe đồng bộ cùng dự án thành phần 2, kết nối TPHCM và Đồng Nai trước Tết Âm lịch 2026.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM đã gần như hoàn thiện

Qua kiểm tra thực tế trên công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá các nhà thầu đã triển khai thi công tích cực, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa để bảo đảm mục tiêu đưa đoạn tuyến qua Đồng Nai, giữ vai trò kết nối TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành sớm đủ điều kiện khai thác theo kế hoạch trước Tết Âm lịch 2026.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, khi tuyến đường hoàn thành, mặt đường bê tông nhựa rộng, thoáng, êm thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp Tết và các năm tiếp theo. Nhất là phục vụ bà con từ trung tâm TPHCM về với Đồng Nai và các khu vực biển phía Đông của TPHCM.

PHÚ NGÂN