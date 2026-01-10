TPHCM tháo gỡ hơn 700 dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực

Chiều 10-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp - môi trường TPHCM.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

TPHCM tháo gỡ hơn 700 dự án tồn đọng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, trong lĩnh vực đất đai – nguồn lực chiến lược của thành phố, tổng thu từ đất đạt 78.482 tỷ đồng, vượt 173,6% dự toán Trung ương giao; nhiều dự án tồn đọng kéo dài được tháo gỡ kịp thời. Tính đến cuối năm 2025, cả TPHCM sau khi rà soát, thống kê có 838 dự án tồn đọng và rất nhiều dự án chậm triển khai đến 15 năm.

Trong tháng 6 cuối năm 2025, bằng nhiều giải pháp cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và sự triển khai của các sở ngành, trong đó chủ lực là Sở NN-MT, đã tham mưu và tháo gỡ 712 dự án, đạt trên 85%. Tương ứng với tổng mức đầu tư hơn 131.400 tỷ đồng và hơn 22.000ha.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhận định, nông nghiệp đô thị TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ sinh thái và động lực tăng trưởng xanh, với trên 453.000ha đất nông nghiệp; giá trị sản xuất tăng bình quân 2,5%/năm; hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt chuẩn. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 99%.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, như tình trạng tồn đọng hồ sơ ở một số lĩnh vực đất đai, bồi thường, môi trường; sự phối hợp nghiệp vụ trong giai đoạn đầu sau sáp nhập có lúc chưa thật sự đồng bộ. Đồng thời, đối với công tác chuẩn hóa quy trình và kỷ luật hành chính cần tiếp tục được siết chặt. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm hơn nữa của toàn ngành trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả giảm nghèo bền vững

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng chia sẻ: Những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp - môi trường TPHCM đã góp phần rất quan trọng trong ngành nông nghiệp - môi trường cả nước. Đây có thể được xem bệ đỡ ngành kinh tế cả nước. Trong thời gian tới, tôi đề nghị UBND TPHCM cùng các hiệp hội tập trung chỉ đạo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết,… mà Quốc hội vừa thông qua.

Bên cạnh đó, TPHCM cần tăng cường chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp và môi trường, lấy dữ liệu làm trung tâm, kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Ngoài ra, gắn với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn với an sinh xã hội, TPHCM tiếp tục phát huy thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM nhận bằng khen của Bộ NN-MT. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh: 4 nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp và môi trường TPHCM Năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, tôi đề nghị Sở NN-MT tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thực chất; xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, liên thông cho các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, làm nền tảng cho điều hành và ra quyết định. Thứ hai, đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, cần xác định đây là khâu then chốt quyết định tiến độ đầu tư phát triển. Sở phải chủ động rà soát, chuẩn hóa quy trình, tăng cường phối hợp với các địa phương; nâng cao chất lượng tham mưu về chính sách bồi thường, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thứ ba, đối với lĩnh vực khoáng sản, cần tăng cường quản lý nhà nước theo hướng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững; rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch khai thác phù hợp với yêu cầu phát triển siêu đô thị; kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng môi trường... Thứ tư, triển khai hiệu quả Bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2026; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp đô thị xanh – sạch – công nghệ cao; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đa chiều theo chuẩn mới của thành phố.

THANH HIỀN - ĐỨC TRUNG - THANH HUY