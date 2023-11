Ưu tiên sử dụng giải pháp an toàn thông tin Make in Viet Nam

Ngày 15-11, tại TPHCM, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), Tập đoàn IEC và Công ty An ninh mạng Viettel tổ chức hội thảo “Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số”.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia nhìn nhận, nguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, nên khi tổ chức doanh nghiệp triển khai biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cần lưu ý phải đúng luật, xác định đảm bảo an toàn thông tin là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel, cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam có 12 triệu tài khoản bị xâm nhập, 48 triệu bản ghi dữ liệu của cá nhân, tổ chức bị rò rỉ và được rao bán trên không gian mạng; tình trạng gian lận tài chính diễn ra với 5.800 tên miền lừa đảo, trong đó có nhiều tên miền mạo danh ngân hàng, ví điện tử, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ; tấn công đe dọa, đòi tiền chuộc cũng diễn ra với 300GB dữ liệu bị mã hóa.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, cho rằng, đầu tư cho an toàn, an ninh mạng cần chú trọng phát huy hiệu quả; doanh nghiệp trong nước cần ưu tiên các giải pháp an toàn thông tin Make in Viet Nam vì doanh nghiệp an ninh mạng trong nước có đầy đủ sản phẩm, giải pháp, kỹ thuật để triển khai.