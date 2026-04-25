Thông tin kinh tế

ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM, quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tại TPHCM, Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN-MT) vừa phối hợp với Báo Nông Nghiệp - Môi Trường  tổ chức họp báo công bố Triển lãm Quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026).

Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-5 tại SECC (TPHCM). Sự kiện quy tụ hơn 250 DN từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đáng chú ý, tại ILDEX Vietnam 2026, gian hàng Quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) lần đầu tiên được thiết lập, quy tụ những DN lớn trong ngành như Dabaco, AVAC, Travetco hay SaigonVet...

Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y – nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới... Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3, trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các DN thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỷ USD, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu.

NHƯ Ý

Từ khóa

ILDEX Vietnam 2026 AVAC Vietnam Pavilion Phạm Kim Đăng SECC Dabaco Thủy cầm Nguyễn Thanh Sơn Cục Chăn nuôi và Thú Y

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn