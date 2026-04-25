ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM, quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tại TPHCM, Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN-MT) vừa phối hợp với Báo Nông Nghiệp - Môi Trường tổ chức họp báo công bố Triển lãm Quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026).

Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-5 tại SECC (TPHCM). Sự kiện quy tụ hơn 250 DN từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đáng chú ý, tại ILDEX Vietnam 2026, gian hàng Quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) lần đầu tiên được thiết lập, quy tụ những DN lớn trong ngành như Dabaco, AVAC, Travetco hay SaigonVet...

Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y – nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới... Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3, trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các DN thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỷ USD, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu.

