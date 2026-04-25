Khu công nghệ Môi trường Xanh Long An tập huấn an toàn PCCC trong mùa khô

Ngày 24-4, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An (VWS-LA, tỉnh Tây Ninh), hệ sinh thái thuộc Công ty VWS đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An.

Lực lượng tại chỗ Khu Công nghệ Môi trường Xanh Long An tham gia tập huấn PCCC, thực hành triển khai cuộn vòi chữa cháy theo hướng dẫn của lực lượng chuyên nghiệp

Hoạt động được duy trì định kỳ vào mùa khô, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, hướng tới mục tiêu mỗi cán bộ, công nhân viên là một “chiến sĩ” PCCC. Tại buổi tập huấn, lực lượng chuyên nghiệp đã trực tiếp hướng dẫn nhận diện, sử dụng các loại bình chữa cháy, kỹ thuật triển khai vòi, lắp lăng phun và xử lý tình huống cháy, đặc biệt với các kịch bản cháy rừng giả định. Lực lượng PCCC tại chỗ tham gia thực hành nghiêm túc, qua đó nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố.

Cán bộ, công nhân viên phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hành kéo vòi, triển khai đội hình chữa cháy trong tình huống giả định

Khu Công nghệ Môi trường Xanh Long An có quy mô gần 1.800 ha, trong đó hơn 400 ha rừng được giữ lại làm vành đai cây xanh cách ly. Tuy nhiên, vào mùa khô, khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao do tiếp giáp nhiều khu dân cư.

Theo lãnh đạo Công ty VWS, VWS-LA đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm. Trước dự báo mùa khô năm 2026 diễn biến khắc nghiệt, VWS-LA đã xây dựng hệ thống hàng rào kiên cố bao quanh khu vực nhằm ngăn chặn các hành vi dễ gây cháy như hun khói lấy mật ong, đốt đồng, hút thuốc. Đồng thời, hệ thống đường công vụ được đầu tư để phục vụ tuần tra, cơ động, thay thế phương thức di chuyển bằng ghe trước đây.

Nhân viên Khu Công nghệ Môi trường Xanh Long An thực hành sử dụng bình chữa cháy dập lửa trong tình huống cháy giả định

Cùng với đó, VWS-LA còn tăng cường trang thiết bị với hàng chục điểm tiếp nước chữa cháy, máy chữa cháy mini cơ động, máy chữa cháy chuyên dụng, xuồng máy và nhiều bình chữa cháy cầm tay. Công ty còn bố trí nhiều tháp canh cao 12 m để trực chiến, quan sát và cảnh báo sớm nguy cơ cháy.

“Chúng tôi đã đầu tư tối đa nhằm hạn chế rủi ro, không chỉ bảo vệ khu vực dự án mà còn sẵn sàng hỗ trợ các khu dân cư lân cận. Lực lượng tại chỗ, chủ yếu là người địa phương, được bố trí trực 24/24, sẵn sàng ứng phó ngay khi có sự cố”, đại diện lãnh đạo VWS nhấn mạnh.

Theo ông Ngô Thanh Màu, Đội phó đội PCCC cơ sở, hàng năm, các đợt diễn tập quy mô lớn được tổ chức với sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ và công an xã Tân Long (Tây Ninh) nhằm nâng cao kỹ năng phối hợp, cứu hộ, cứu nạn. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để lực lượng PCCC cơ sở được cấp chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp triển khai vòi phun, xử lý tình huống cháy, dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn

Bên cạnh diễn tập tập trung, đội còn duy trì luyện tập nội bộ định kỳ. Trong mùa khô, công tác tuần tra được tăng cường 24/24, mỗi giờ một lần. Lực lượng gồm 20 người, chia làm 2 ca trực, kết hợp quan sát từ tháp canh để phát hiện sớm nguy cơ cháy.

Ông Lý Văn Biển, nhân viên bảo vệ VWS-LA với hơn 14 năm kinh nghiệm, cho rằng huấn luyện thực tế đóng vai trò then chốt trong nâng cao khả năng xử lý tình huống. “Khác với diễn tập, khi xảy ra cháy thực tế, cần xử lý triệt để nguồn lửa; không chỉ phun nước mà còn phải dập tàn tro để tránh bùng phát trở lại”, ông Biển chia sẻ.

Tình huống diễn tập dập cháy bằng bình chữa cháy tạo khói giả định, giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của lực lượng tại chỗ

Song song đó, công tác bảo trì thiết bị được thực hiện nghiêm ngặt, với việc vận hành, kiểm tra máy móc hàng tuần từ 15–20 phút nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ nội bộ, lực lượng PCCC của khu còn phối hợp kiểm lâm và chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý các vụ cháy ngoài khu vực.

Nhờ duy trì huấn luyện thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giáp ranh, công tác phòng chống cháy rừng tại Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An ngày càng được tăng cường, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực và cộng đồng xung quanh.

Khu Công nghệ Môi trường Xanh Long An do ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VWS làm chủ đầu tư, có diện tích gần 1.800 ha. Dự án được định hướng tiếp nhận và xử lý đa dạng các loại chất thải như rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại), chất thải y tế, chất thải điện tử… Ngoài dự án xử lý rác, VWS-LA còn chuyển đổi thành khu công nghệ công nghiệp xanh Việt - Mỹ, là nơi xúc tiến thương mại và kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam đầu tư công nghệ cao, với tiêu chuẩn hiện đại và bảo vệ môi trường bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong vùng.

QUANG KHOA