Sáng 26-6, HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An".

Đây là cuộc vận động lần đầu tiên được tỉnh Long An tổ chức với quy mô lớn, nhằm huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, với phương châm "lấy dân làm gốc" và mong muốn nhận được sự đồng hành, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển tỉnh Long An, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thống nhất tổ chức cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An".

Đồng thời để khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, lòng yêu quê hương, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của người dân vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Theo đó, hàng năm, ban tổ chức cuộc vận động sẽ tiếp nhận các nội dung hiến kế, đóng góp ý kiến. Sau đó, hội đồng giám khảo sẽ xem xét, đánh giá trong tháng 12; thực hiện công bố và trao giải thưởng các hiến kế xuất sắc vào đầu năm sau.

Toàn bộ các hiến kế hay, khả thi, phù hợp lòng dân, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp quy định pháp luật, sẽ được ban tổ chức nghiên cứu để đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh nhà - các hiến kế đạt giải sẽ được vinh danh và khen thưởng xứng đáng.

"Để cuộc vận động đạt được kết quả như mong muốn, tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhất là các hội đồng hương Long An quan tâm hiến kế, luôn hướng về tỉnh nhà, với tinh thần: Tất cả vì một quê hương Long An "Trung dũng, kiên cường" trong kháng chiến; "giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình" trong đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đối tượng tham gia cuộc vận động là tất cả công dân Việt Nam, trừ thành viên ban tổ chức, hội đồng giám khảo, tổ giúp việc.

Nội dung hiến kế: Hiến kế ý tưởng, giải pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Long An về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người, hướng tới mục tiêu, chủ đề: "Long An: giàu - mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn - văn minh; Chính quyền: trong sạch - vững mạnh".

Người tham gia hiến kế, đề xuất các ý tưởng, giải pháp có thể tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực trong 3 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa – xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền.

Cuộc vận động được tổ chức từ năm 2023 và sẽ đánh giá để duy trì và phát huy thường xuyên hàng năm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc vận động năm nay sẽ được tổng kết và trao giải vào đầu năm 2024.