Văn Mai Hương tung ca khúc mới; Jimmii Nguyễn ra mắt clip show diễn 30 năm

* Văn Mai Hương bật mí về album mới

Tối 21-10, Văn Mai Hương kết hợp cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trình làng ca khúc Cơn mưa rào đầy hoài niệm và có cả sự luyến tiếc về mối tình thời thanh xuân. Ca khúc lấy cảm hứng từ Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - You are the apple of my eye” - một trong số những tượng đài phim vườn trường châu Á đình đám.

Ngoài phần thể hiện cảm xúc của Văn Mai Hương, phần rap đầy sự trải nghiệm của rapper Negav. Đây là lần thứ hai, Negav kết hợp cùng Văn Mai Hương sau bản hit Hương phát hành cách đây 2 năm.

Ngay khi tung ca khúc mới, Văn Mai Hương cũng thông báo sẽ giới thiệu album phòng thu thứ 4 mang tên Minh Tinh – The Actress vào tối 24-10 tới đây.

Cùng với Mưa tháng sáu, Đại minh tinh, Cơn mưa rào, album Minh Tinh – The Actress sẽ có thêm loạt ca khúc mang nhiều màu sắc, câu chuyện khác nhau như: Martini, Vườn địa đàng, A red flag, Bay cùng bay, Nam bán cầu.

* Jimmii Nguyễn phát hành clip show diễn 30 năm

Sau 1 năm từ Live in concert Triệu lời tri ân, ca - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn phát hành những “thước phim” đầu tiên của đêm diễn, tái hiện cảm xúc chân thật trên sân khấu của anh và các khách mời.

Live in concert Triệu lời tri ân dưới bàn tay của đạo diễn Trần Vi Mỹ, đưa khán giả bước vào thế giới riêng của Jimmii Nguyễn, được thấy những câu chuyện rất đời, tình yêu dành cho gia đình, quê hương, nỗi lòng người con xa xứ… thông qua xuyên suốt mạch cảm xúc gần 30 ca khúc.

Và 1 năm sau, Jimmii Nguyễn phát hành những thước phim đầu tiên của Live in concert, mở đầu là ca khúc Xin cảm ơn em - một sáng tác dành riêng cho người bạn đời - ca sĩ Ngọc Phạm. Sau đó, Jimmii Nguyễn sẽ tiếp tục phát hành video clip về các phần trình diễn khác trong Live in concert Triệu lời tri ân trên kênh YouTube cá nhân.

* Call me của Wren Evans bất ngờ “hot” trở lại

Ca khúc Call me của Wren Evans sau gần 2 tháng ra mắt mang về cho nam nghệ sĩ hơn 3,2 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 2.3 triệu lượt stream trên Spotify.

Sản phẩm đánh dấu một bước tiến của Wren Evans trong lĩnh vực diễn xuất khi diễn cùng “nàng Dao Ánh” - Hoàng Hà, kể về câu chuyện tình nhiều cung bậc cảm xúc. Bẵng đi gần 2 tháng sau, ca khúc bất ngờ “tạo nhiệt” trở lại trên nền tảng TikTok.

Mới đây, Wren Evans vừa có buổi diễn đáng nhớ tại Nhà hát ngoài trời Suwon thuộc tỉnh Suwon, Hàn Quốc. Đây là chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt với mong muốn kết nối cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đồng thời thu hút không ít khán giả bản địa đến theo dõi với quy mô hàng ngàn người.

* Westlife tăng thêm đêm diễn tại Việt Nam

Westlife là nhóm nhạc pop thành lập tại Dublin (Ireland) năm 1998, với 5 thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne, Kian Egan, Brian McFadden. Năm 2004, nhóm còn 4 thành viên và năm 2012 nhóm tan rã. Đến năm 2018, các thành viên Westlife tái hợp.

Vào tối 22-11 tới đây, Westlife sẽ mang concert The Wild Dreams đến Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 22-11. The Wild Dreams Tour là tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của Westlife. Khi thông tin về đêm diễn của nhóm ngày 22-11 được công bố, người hâm mộ Việt Nam dậy sóng. Sau khi mở bán 5 tiếng, 15.000 vé đã được bán sạch.

Mới đây, đại diện AMO - đơn vị tổ chức đêm diễn của Westlife tại Việt Nam đã xác nhận việc AMO và đại diện nhóm nhạc Westlife đạt được thoả thuận sẽ có thêm 1 đêm diễn nữa tại TPHCM vào tối 21-11. Đêm diễn do VPBank là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam.

Vé của đêm diễn 21-11 sẽ được mở bán từ 23-10 với số lượng dự kiến gần 16.500 vé và mức giá cũng như vị trí các khu vực ngồi duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22-11.