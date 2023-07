Văn phòng Trung ương Đảng tập huấn cán bộ công nghệ thông tin

Hội nghị tập huấn chia làm 3 đợt với 3 lớp tập huấn cho cán bộ công nghệ thông tin các cơ quan Đảng ở Trung ương và 63 Tỉnh ủy, Thành ủy trên cả nước trong tháng 7 và tháng 8-2023.

Hội nghị tập huấn, chuyển giao các phần mềm dùng chung do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì xây dựng cho các cơ quan Đảng để triển khai cài đặt, sử dụng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan Đảng.

Cán bộ lãnh đạo văn phòng và cấp phòng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin phải nắm được các nội dung sẽ triển khai và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin dùng chung năm 2023 và dự kiến nhiệm vụ năm 2024.

Qua đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương; các vấn đề liên quan đến việc kết nối liên thông, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...