Vạn Xuân Group tự hào hành trình 20 năm “Kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng”

Đại diện Ban lãnh đạo Vạn Xuân Group cùng các đối tác trong sự kiện ra quân dự án mới nhất

Tạo dựng nền tảng vững chắc

Vạn Xuân Group ra đời từ 2005, giữa lúc thị trường bất động sản còn nhiều thách thức khi chính sách quản lý mới được áp dụng trong đó có nhiều chính sách lớn tác động trực tiếp đến thị trường nhà đất như: Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Nghị định 181… Trong bối cảnh đó, các thành viên sáng lập của Vạn Xuân Group đã bắt đầu hành trình với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên về xây dựng, đầu tư và phát triển nhà ở dân dụng.

Đến thời điểm hiện tại, bằng định hướng chiến lược rõ ràng và kiên trì vượt qua khó khăn, Vạn Xuân Group đã vươn mình mạnh mẽ, phát triển về quy mô và tầm vóc, trở thành một Tập đoàn bất động sản uy tín với hệ sinh thái gồm 9 công ty thành viên. Đồng thời, Vạn Xuân cũng phát triển quan hệ hợp tác đa dạng, chiến lược với nhiều đối tác trong các lĩnh vực: Quỹ đầu tư, ngân hàng, xây dựng, kinh doanh, dịch vụ…

Trong suốt 2 thập kỷ vừa qua, Vạn Xuân Group đã đầu tư và phát triển thành công hàng loạt dự án nhà ở tại TPHCM và các đô thị vệ tinh như: Bình Dương, Bình Phước… Đặc biệt, thành công lớn nhất phải kể đến việc xây dựng thương hiệu riêng mang tên “Happy One” gây được tiếng vang lớn trên thị trường.

Chữ “Tâm” trong từng không gian sống

Với phương châm kinh doanh lấy phục vụ khách hàng làm trọng tâm, các sản phẩm nhà ở do Vạn Xuân Group kiến tạo từ biệt thự, nhà phố, căn hộ đều chú trọng vào chất lượng sản phẩm, thiết kế đến tiện ích và công năng của từng không gian nhằm đảm bảo chất lượng sống thực tế và giá trị bền vững cho cư dân lâu dài.

Đặc biệt, riêng các sản phẩm cao tầng mang thương hiệu “Happy One” đều đạt những tiêu chuẩn tạo nên sự khác biệt lớn như: pháp lý dự án chuẩn chỉnh, bàn giao sổ sớm hơn kỳ vọng đến tay khách hàng; Xây dựng đảm bảo tiến độ cam kết với các tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao; Sở hữu thiết kế ấn tượng với các không gian sống hài hòa nhu cầu của nhiều đối tượng cư dân.

Tiêu biểu chính là chuỗi dự án đã hoàn thiện gồm: Happy One Central - Tòa tháp đôi cao nhất Bình Dương với cầu kính trên không xác lập kỷ lục; Happy One Premier tại quận 12; Happy One Phú Hòa tại thành phố Thủ Dầu Một.

Anh Nguyễn Chí Thanh, cư dân căn hộ tầng 34 tháp B - Happy One Central chia sẻ: “Tôi đồng hành cùng dự án ngay từ khi mở bán. Sở hữu căn hộ hiện đại và tiện nghi tại đây là niềm mong ước của gia đình tôi. Vì thế, tôi rất háo hức để dọn vào sinh sống và xây dựng tổ ấm của mình”.

Chuyển mình mạnh mẽ, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Vạn Xuân Group vừa chính thức giới thiệu ra thị trường thêm 1 sản phẩm hoàn toàn mới tại thành phố Thủ Đức - Happy One Sora - “Tinh hoa căn hộ Nhật” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đây là dự án được triển khai từ sự hợp tác quốc tế của Vạn Xuân Group và đối tác hơn 63 năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản - TBS Group (Tokyo Business Service).

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa - thành phố Thủ Đức - tiềm năng trở thành trung tâm mới của TPHCM sau sáp nhập, giới hạn chỉ 507 sản phẩm và thiết kế đậm chất Nhật là điểm nhấn ấn tượng cho Happy One Sora, đồng thời là niềm tự hào mới của Vạn Xuân Group.

Happy One Sora - Tinh hoa căn hộ Nhật: Định vị vai trò mới tại TP Thủ Đức, đô thị sáng tạo

Happy One Sora cũng sẽ là dự án khẳng định cột mốc 20 năm và mở ra chặng đường phát triển mới theo hướng công nghệ hơn, bền vững hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Song song với việc tiếp tục mở rộng quỹ đất và triển khai các dự án tại TPHCM, Bình Dương và các khu vực lân cận khác, Vạn Xuân Group cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong vận hành, quản lý và nâng cấp trải nghiệm khách hàng và tập trung phát triển đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp hơn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (1-6-2005 – 1-6-2025), Vạn Xuân Group tổ chức chuỗi hoạt động hội thao, văn hóa văn nghệ và tiệc kỷ niệm vào ngày 31-5-2025 nhằm tri ân đối tác và cán bộ nhân viên đã đồng hành trong suốt hành trình phát triển. Đặc biệt, nhiều chính sách ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cũng sẽ được công bố áp dụng riêng cho khách hàng quan tâm Happy One Sora.

CHI CHI