Vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.