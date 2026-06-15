Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 15-6, mưa lớn gia tăng tại vùng núi và trung du Bắc bộ, nắng nóng ở Bắc bộ giảm dần và thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung bộ. TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối.