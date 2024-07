Vàng nhẫn 9999 giảm mạnh theo giá vàng thế giới

Vào khoảng 9 giờ 15, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC niêm yết ở mức 75,2 triệu đồng/lượng mua vào và 76,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 350.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn Doji cũng giảm 150.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 75,6 triệu đồng/lượng mua vào và 76,85 triệu đồng/lượng bán ra. Tiệm vàng Mi Hồng cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 75,7 triệu đồng/lượng mua vào và 76,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng SJC vẫn được các doanh nghiệp niêm yết mức giá cũ. Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 79,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng giữ ở mức 79,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 25-7 tiếp tục giảm xuống 2.363,4 USD/ounce, giảm gần 33 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 26-7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.371,2 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,7 triệu đồng/lượng. Do giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng SJC trong nước “dậm chân tại chỗ” nên hiện vàng thế giới thấp hơn vàng SJC 6,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới có thêm một cú sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần do nhà đầu tư tiếp tục bán vàng để chuyển sang một số đồng tiền chủ chốt tăng mạnh như đồng Yên Nhật. Cùng với đó, thị trường chứng khoán cũng giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ cho danh mục chứng khoán. Hiện giá vàng thế giới đã giảm hơn 120 USD/ounce so với mức đỉnh được thiết lập vào đầu tháng 7-2024.

Thị trường vàng đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ sáu (giờ địa phương). PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên ban Mỹ (FED) ưa chuộng và có ảnh hưởng mạnh đến các quyết định lãi suất của FED. Các chuyên gia nhận định, nếu báo cáo PCE yếu hơn dự báo sẽ làm gia tăng khả năng FED sớm giảm lãi suất, giúp giá vàng có cơ hội hồi phục và ngược lại.

NHUNG NGUYỄN