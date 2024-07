Vàng nhẫn 9999 tăng 15 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2024

Vào khoảng 9 giờ 30, Công ty SJC vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác như PNJ, Doji cũng giao dịch ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng niêm yết ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đã đứng yên hơn 30 phiên giao dịch liên tục, kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tăng nguồn cung vàng ra thị trường nhằm bình ổn giá vàng thông qua 5 đơn vị: Công ty SJC và 4 NHTM Nhà nước.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết so với cuối tuần trước. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 74,6 triệu đồng/lượng mua vào và 76,2 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ giao dịch ở mức 74,6 triệu đồng/lượng mua vào và 76,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng doanh nghiệp giao dịch vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường lại điều chỉnh giảm: Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 75,3 triệu đồng/lượng mua vào và 76,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước vọt lên 2.388,6 USD/ounce, tăng gần 32 USD so với phiên trước đó. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 8-7 (giờ Việt Nam) giao dịch quanh 2.385,8 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 73,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước khoảng 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3-3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 3,6-3,95 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với đầu năm 2024, vàng nhẫn 9999 đã tăng khoảng 15 triệu đồng/lượng, tăng hơn 20% từ mức 62 triệu đồng/lượng lên 76,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, do “bất động” trong hơn 1 tháng qua, vàng SJC chỉ tăng khoảng 4% so với đầu năm, từ 74 triệu đồng/lượng lên 76,98 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới tăng hơn 300 USD/ounce so với đầu năm, tương đương gần 13%, từ 2.063 USD/ounce lên quanh 2.380 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN