Vàng SJC lập đỉnh mới, vàng nhẫn 9999 neo ở giá đỉnh

Giá vàng thế giới tăng kéo giá vàng SJC sáng nay lập đỉnh mới

Vào khoảng 9 giờ tại TPHCM, Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 80,25 triệu đồng/lượng mua vào và 82,25 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với cuối giờ chiều hôm qua. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 80,3 triệu đồng/lượng mua vào và 82,32 triệu đồng/lượng bán ra, vượt đỉnh vừa lập hôm qua và thiết lập đỉnh cao mới.

Vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục giữ đà tăng. Công ty SJC niêm yết ở mức 68,9triệu đồng/lượng mua vào và 70,15 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với giờ chiều qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn neo giá ở đỉnh, giao dịch ở mức 70,08 triệu đồng/lượng mua vào và 71,38 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá không đổi so với hôm qua nhưng đây là doanh nghiệp giao dịch giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường, cao gần 1,3 triệu đồng/lượng so với những doanh nghiệp khác.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.181,9 USD/ounce, tăng gần 4 USD so với chiều qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 65,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 4,8 – 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mọi thời đại với tâm lý kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất. Hiện thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để biết rõ hơn về đường hướng lãi suất của FED. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, về mặt dài hạn, việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng sẽ là động lực tăng giá của kim loại quý trong năm nay.

NHUNG NGUYỄN