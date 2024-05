Vàng SJC tăng cao hơn vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

1 lượng vàng SJC giá 92 triệu đồng

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 10-5, tại TPHCM, Công ty SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng; tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 89,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng 2,3 triệu đồng chiều mua và 2,9 triệu đồng chiều bán so với chiều hôm trước, lên 90 triệu đồng/lượng mua vào và 91,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, Tập đoàn Doji tăng 2,9 triệu đồng chiều mua và 2,7 triệu đồng chiều so với hôm qua, giao dịch ở mức 89,7 triệu đồng/lượng mua vào và 91,8 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ cũng niêm yết ở mức 88,8 triệu đồng/lượng mua vào và 91,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 2,7 triệu đồng chiều bán so với hôm trước.

Giá vàng SJC trên thị trường biến động mạnh nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng kéo giãn chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu trong thời điểm này, nếu người dân mua 1 lượng vàng SJC đã lỗ liền 3 triệu đồng/lượng nếu bán ra ngay.

Vàng nhẫn 9999 trưa nay cũng tiếp tục tăng so với sáng nay. Công ty SJC giao dịch ở mức 74,35 triệu đồng/lượng mua vào và 76,05 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 850.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua. Tập đoàn Doji cũng tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 75,15 triệu đồng/lượng mua vào và 76,65 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 12 giờ 45 ngày 10-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.357,7 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với mức 18,35 triệu đồng/lượng vào buổi sáng; thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau 5 phiên đấu thầu vàng miếng (trong đó có 3 phiên bị hủy do không đủ thành viên tham gia) nhằm tăng nguồn cung cho thị trường vẫn không thể “hạ nhiệt” được thị trường.

Hiện NHNN mới đưa ra thị trường tổng cộng 6.800 lượng vàng miếng/ 84.000 lượng vàng đưa ra đấu thầu trong 5 phiên.

