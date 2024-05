Vàng SJC trên thị trường tăng - giảm trái chiều sau kỳ nghỉ lễ

Tiệm vàng Mi Hồng tăng giá vàng SJC hơn 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2-5, tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 82,9 triệu đồng/lượng mua vào và 85,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, tiệm vàng Mi Hồng tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 83,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 84,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ cũng giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ lễ, giao dịch ở mức 82,9 triệu đồng/lượng mua vào và 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu lại tăng 350.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 82,95 triệu đồng/lượng mua vào và 84,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay lại giảm mạnh hơn nửa triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, Công ty SJC cũng giảm 550.000 đồng cả 2 chiều mua và bán còn 73,25 triệu đồng/lượng mua vào và 75,05 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ giao dịch ở mức 73,4 triệu đồng/lượng mua vào và 75,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 2-5 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.300 USD/ounce, tăng khoảng 17 USD so với hôm trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 70,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với trước lễ ở mức 13,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có sự phục hồi do đồng USD giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25% -5,50%. Giới quan chức FED cũng phát tín hiệu chưa sẵn sàng cho việc giảm lãi suất vì những tháng gần đây cơ quan này nhận thấy việc đưa lạm phát về mục tiêu 2% không có nhiều tiến triển và lạm phát vẫn ở mức cao. Chỉ số DXY (USD-Index) đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trên thị trường Mỹ giảm về 105,79 so với mức 106,35 điểm trước đó.

NHUNG NGUYỄN