Vàng SJC vượt 68 triệu đồng/lượng

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 15 giờ 30, Công ty SJC báo giá ở mức 67,4 triệu đồng/lượng mua vào và 68,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 67,35 triệu đồng/lượng mua vào và 68,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 550.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng đã tăng khoảng 20 USD/ounce so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 26-1 giảm 15,9 USD/ounce, xuống còn 1.930,10 USD/ounce. Chiều ngày 27-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục giảm khoảng 5 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York, xuống còn 1.925 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 54 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm đầu tiên trong vòng 6 phiên trở lại đây của giá vàng thế giới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 26-7 là nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,9% trong quý 4 năm 2022, cao hơn mức dự báo tăng 2,8% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó. Giá vàng thế giới tăng trong thời gian qua dựa trên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có lập trường chính sách tiền tệ bớt cứng rắn hơn trong năm nay. Cùng với đó, đà giảm của tỷ giá đồng USD (Dollar Index đã giảm hơn 1,6% trong 1 tháng qua) cũng là một nhân tố quan trọng đưa giá vàng lên đỉnh của 9 tháng.