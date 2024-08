Vàng thế giới neo cao do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 2-8, Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji niêm yết vàng SJC ở mức 77,8 triệu đồng/lượng mua vào và 79,8 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Cụ thể, Công ty SJC tăng 50.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 76,25 triệu đồng/lượng mua vào và 77,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty PNJ giảm 150.000 đồng chiều mua và giảm 90.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 76,25 triệu đồng/lượng mua vào và 77,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76,3 triệu đồng/lượng mua vào và 77,55 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 1-8 ở mức 2.446,1 USD/ounce, giảm 1,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 2-8 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.451,3 USD/ounce, tăng 6 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng vì nhà đầu tư lại trú ẩn vào vàng do lo ngại căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Iran. Cùng với đó, phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell trước đó cũng dường như cho biết sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9 tới vì lạm phát vẫn phù hợp với kỳ vọng. Giới chuyên gia nhận định, lo ngại căng thẳng chính trị tăng cao cùng kỳ vọng FED nới lỏng chính sách tiền tệ là chất xúc tác thúc đẩy vàng giữ đà tăng.

NHUNG NGUYỄN