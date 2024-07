Vàng thế giới tăng mạnh kéo vàng nhẫn 9999 vượt 77 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15, Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76 triệu đồng/lượng mua vào và 77,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 75,8 triệu đồng/lượng mua vào và 77,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng SJC vẫn đứng giá so với hôm qua. Công ty SJC, PNJ niêm yết vàng SJC ở mức 77 triệu đồng/lượng mua vào và 79 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng giữ ở mức 79 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 30-7 lên 2.410,4 USD/ounce, tăng 26,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 31-7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.406,1 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 73,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 5,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lấy lại mốc 2.400 USD/ounce do lực bắt đáy của nhà đầu tư sau nhiều phiên giảm mạnh trước đó, bất chấp sức mạnh đồng USD tiếp tục tăng. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới- tăng lên 104,8 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước. Vàng thế giới tăng mạnh được giới phân tích nhận định chủ yếu vẫn là do thị trường đặt niềm tin ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới.

NHUNG NGUYỄN