VCPMC – 20 năm đồng hành cùng quyền lợi tác giả âm nhạc

Theo số liệu thống kê, năm 2022, VCPMC có thêm 341 tác giả ký hợp đồng ủy quyền, nâng tổng số thành viên ủy quyền tại VCPMC lên 5.312 tác giả.

Trong năm, trung tâm đã tích cực phối hợp và hướng dẫn các tác giả thành viên cập nhật tác phẩm, rà soát độc quyền, rà soát các link video vi phạm quyền tác giả; hỗ trợ tác giả các vấn đề pháp lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp trong các giao dịch, giúp bảo vệ quyền lợi tác giả được tốt nhất.

Tuy nhiên, hoạt động cấp phép, thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc vẫn gặp không ít khó khăn: nguồn thu từ lĩnh vực biểu diễn bắt đầu khôi phục nhanh sau dịch, nhưng vẫn tồn tại tình trạng nhiều show diễn cố ý không trả tiền bản quyền; các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tuy có khôi phục nhưng vẫn giảm sút nhiều so với trước; nhiều đài phát thanh - truyền hình trì hoãn việc trả tiền sử dụng tác phẩm; có không ít đơn vị truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số) không có thiện chí trả tiền bản quyền…

Thời gian qua, trung tâm đã đưa một số trường hợp xâm phạm bản quyền ở lĩnh vực này ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Trong tổng số 30 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng mà VCPMC tiến hành, hiện đã giải quyết xong 14 vụ, một số vụ đang thu thập, hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện.

Riêng với lĩnh vực trực tuyến, trung tâm đang tăng cường rà soát các kênh, link video trên các website, ứng dụng, mạng xã hội để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ khi sử dụng quyền tác giả; hợp tác với các nền tảng trực tuyến, trang mạng, ứng dụng nhạc trong hoạt động khai thác quyền tác giả, tăng cường và tập trung nhân sự cho hoạt động rà soát, xác nhận quyền, đối soát tác phẩm, dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến để kịp thời thu và truy thu về cho tác giả thành viên, bù đắp cho những lĩnh vực khác bị giảm sút do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Tính từ ngày 1-1-2022 đến ngày 29-12-2022, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc VCPMC đã thu (chưa bao gồm thuế GTGT) là 255.818.844.010 đồng, tăng 61% so với năm 2021, chạm mục tiêu đã đề ra tương đương 10 triệu USD/năm, thu từ các nhóm lĩnh vực sử dụng âm nhạc: biểu diễn, sử dụng nhạc nền (tại nhà hàng, khách sạn, siêu thị, quán cà phê, bar, karaoke…), phát sóng (đài phát thanh - truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình trực tuyến), media (nhạc chuông, nhạc chờ), website, ứng dụng nhạc, sao chép (bản ghi âm - ghi hình, phim ảnh, quảng cáo, sản xuất chương trình, demo…), tiền bản quyền nhận từ quốc tế.

Trung tâm đã tăng cường nhân sự, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, tập trung xử lý dữ liệu, thu thập bằng chứng, xử lý vi phạm và làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đối soát để truy thu các nguồn tiền tác quyền thuộc các thành viên đang ủy quyền còn tồn đọng từ các năm trước ở các đơn vị sử dụng trực tuyến (các năm 2018-2021) hơn 260 tỷ đồng (đã và đang tiến hành phân phối cho tác giả).

Trong năm, VCPMC cũng thực hiện chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả hơn 160,6 tỷ đồng (tăng 51% so với năm trước), dự kiến chi trả vào tháng 1-2023 (quý 4 – 2022) thêm 91,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền phân phối chi trả trong năm 2022 sẽ đạt trên 250 tỷ, đây là năm có số tiền phân phối cao nhất từ trước đến nay.

VCPMC đã tham dự nhiều cuộc hội, hội nghị: cuộc họp thường niên (trực tuyến) của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương (CISAC); Hội thảo về phần mềm lưu trữ phân phối ATLAS do Công ty BMAT (Tây Ban Nha) tổ chức tại Bangkok - Thái Lan; Hội nghị thượng đỉnh các đối tác xuất bản nhạc của Youtube khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Google LLC tổ chức tại Singapore; Hội nghị các tổ chức thành viên của CISAC khu vực châu Á - Thái Bình Dương do CISAC tổ chức tại Seoul - Hàn Quốc; Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc do Cục Bản quyền tác giả Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc phối hợp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; Hội nghị trao đổi hợp tác bản quyền lĩnh vực âm nhạc Hàn - Việt lần thứ 3 do Ủy ban Bản quyền Hàn quốc tổ chức tại Hà Nội…

Hiện nay, trung tâm đã ký thỏa thuận hợp tác với 86 tổ chức quản lý tập thể quyền với phạm vi điều chỉnh ở 154 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động và phát triển, VCPMC đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.