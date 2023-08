Vedan Việt Nam trao tặng học bổng khuyến học và nhà Đại đoàn kết tại phường Mỹ Xuân

Vedan cùng các nhà hảo tâm, chi hội khuyến học các khu phố... gửi tặng các em 20 triệu đồng, với mong muốn gửi gắm tình yêu thương và sự quan tâm của toàn thể CBCNV của công ty đến các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên các em hãy cố gắng nhiều hơn trong học tập cũng như không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, chương trình trao học bổng cho 239 em (trong đó học sinh tiểu học 500.000đ/ phần và học sinh THPT 700.000đ/ phần) cùng sách vở cho năm học mới.

Cũng trong tháng 8/2023, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã phối hợp Ủy ban MTTQ phường Mỹ Xuân tổ chức Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Thi (sinh năm 1954) ngụ tại tổ 10, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất của gia đình với kinh phí 80 triệu đồng (trong đó 50 triệu đồng do Công ty Vedan Việt Nam hỗ trợ và 30 triệu đồng trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của phường Mỹ Xuân). Được biết, gia đình bà Thi thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà nhỏ lợp tôn đã mục và ngập nước nhiều năm nhưng không có tiền tu sửa. Các con của bà người thì lên chùa tu, người đi làm công nhân ở xa thỉnh thoảng mới về thăm. Bản thân bà Thi cũng đau ốm thường xuyên, tiền thuốc và sinh hoạt chủ yếu dựa vào nhà chùa cùng các trợ cấp của địa phương.

Phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT) có vị trí giáp Công ty Vedan Việt Nam. Do đó, từ rất nhiều năm nay, việc phối hợp chính quyền địa phương để chăm lo an sinh xã hội, chăm sóc các mầm non, các tài năng trẻ... có thêm nghị lực và điều kiện phấn đấu vươn lên trong cuộc sống chính là mong muốn và tâm huyết của Vedan Việt Nam.

Với phương châm “Vun đắp nghĩa tình, hết mình cống hiến”, hàng năm công ty đều đặn tham gia các hoạt động khuyến học, xây dựng nhà và trao tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Niềm vui của các em học sinh và gia đình cũng chính là hạnh phúc của toàn thể Ban lãnh đạo và CB-CNV Vedan Việt Nam.