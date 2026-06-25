Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau động đất kép

Sau thảm họa hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tối 24-6 (giờ địa phương), Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc; huy động quân đội, cứu hộ và hệ thống y tế tham gia ứng phó.

Các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: BBC

Hiện chưa có thống kê thương vong trên phạm vi toàn quốc, song số người bị thương được cho là đang tăng lên. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

Theo hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS, dựa trên cường độ rung chấn, mật độ dân cư cùng mức độ dễ tổn thương của các công trình trong khu vực bị ảnh hưởng, số người thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nằm trong khoảng từ 10.000 đến 100.000 người.

Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sơ bộ. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số liệu thương vong chính thức trên toàn quốc.

Các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhân viên y tế được yêu cầu có mặt tại cơ sở điều trị, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.

Tại quận Chacao ở phía Đông Thủ đô Caracas, Quận trưởng Gustavo Duque cho biết, đã ghi nhận người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương. Hai công trình sập hoàn toàn, 6 công trình bị hư hại nghiêm trọng.

Tại bang Falcón, Thống đốc Victor Clark xác nhận, ít nhất 32 người nhập viện và ước tính hàng chục người chưa được đưa ra khỏi các khu vực bị đổ sập.

Theo thống kê ban đầu, thảm họa làm gián đoạn nhiều dịch vụ thiết yếu. Hệ thống tàu điện ngầm, một số tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động. Tình trạng mất điện, mất nước, gián đoạn viễn thông được ghi nhận tại nhiều khu vực ở Caracas và các bang lân cận, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar (Maiquetía), cửa ngõ hàng không lớn nhất của Venezuela, cũng đóng cửa để đánh giá mức độ hư hại. Nhiều trường học và các dịch vụ công không thiết yếu bị đình chỉ.

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HẠNH CHI