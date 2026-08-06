Đức điều tra vụ phát hiện UAV gắn thuốc nổ tại sân bay

Các nhà chức trách Đức mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thiết bị nổ gắn trên thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig/Halle ngày 5-8.

Sân bay Leipzig/Halle. Ảnh: LUMU/AIRPORT TECHNOLOGY

Cơ quan Cảnh sát hình sự bang Sachsen và Viện Tổng công tố Dresden đã tiếp nhận điều tra. Tổng công tố viên Wolfgang Schwürzer cho biết cuộc điều tra đang tiến hành theo mọi hướng.

Theo kênh Al Jazeera, UAV được phát hiện trong đêm gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine. Đây là một trong những loại máy bay vận tải thương mại lớn nhất thế giới, từng được quân đội Đức thuê để vận chuyển hàng hóa siêu trọng. UAV này mang theo một khối thuốc nổ và đã được cảnh sát Đức xử lý bằng biện pháp kích nổ có kiểm soát.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt đánh giá đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng, phản ánh mức độ nguy hiểm mới đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan chức năng Đức cũng đang tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc UAV thứ hai, bị nghi có thể đã va chạm với một máy bay chở hàng của hãng DHL.

Sau khi phát hiện các thiết bị nghi vấn, sân bay Leipzig/Halle tạm thời đình chỉ hoạt động bay trong đêm. Một số máy bay phải chuyển hướng. Sân bay Leipzig/Halle đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự của Đức và cả các nước thành viên NATO

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