Mỹ xem xét thu phí 100.000 USD với du học sinh muốn ở lại làm việc

Báo chí Mỹ mới đây cho biết, Chính phủ Mỹ đang xem xét áp mức phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp các trường đại học của Mỹ.

Trên nón của một sinh viên tốt nghiệp có dòng chữ Hãy bảo vệ sinh viên quốc tế. Ảnh: GETTY IMAGES

Mức phí trên dự kiến được áp dụng cho Chương trình thực tập tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại Mỹ tối đa 3 năm (tùy thuộc vào chuyên ngành sinh viên theo học) bằng visa du học (F-1). Đây cũng là bước đệm để chuyển từ F-1 sang visa lao động (H-1B).

Đề xuất này hiện vẫn đang được thảo luận tại Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) và chưa rõ liệu Nhà Trắng có chấp thuận hay không.

Theo báo Times of India, nếu được thông qua, biện pháp này sẽ đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp. Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã áp phí 100.000 USD với H-1B nhưng đã bị thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại thành phố Boston, bang Massachusetts, chặn lại vì cho rằng quy định này trái phép.

Nếu khoản phí 100.000 USD được áp dụng, đó sẽ là một đòn mạnh giáng vào các trường đại học của Mỹ - vốn phụ thuộc rất nhiều vào sinh viên quốc tế để tăng nguồn thu, cũng như các công ty công nghệ, tài chính cần nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học Mỹ.

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