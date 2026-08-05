Brazil chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng liên quan thị thực

Brazil đã lên án Mỹ sau khi Washington thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng giữa Brasilia và Washington leo thang.

Đại sứ Brazil tại Mỹ Maria Luiza Ribeiro Viotti. Ảnh: JOHN MCILWAINE/UNITED NATIONS/SIPA

Mỹ đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Mỹ Maria Luiza Ribeiro Viotti nhằm đáp trả vụ Brasilia từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ muốn đến quốc gia Nam Mỹ, cũng như việc Brazil trì hoãn phê chuẩn ứng cử viên Daniel Perez do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Brasilia.

Trong tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nêu rõ: "Quyết định này không phải là một sự việc đơn lẻ. Đây là một phần trong việc cố tình leo thang các biện pháp thù địch nhằm vào Brazil, xuất phát từ những lý do mang tính ý thức hệ".

Theo báo The Guardian, Washington không trục xuất bà Viotti nhưng cảnh báo “các hành động ngoại giao tiếp theo vẫn có thể xảy” ra nếu Brasilia tiếp tục phản đối ứng cử viên đại sứ Daniel Perez. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, thị thực của Đại sứ Viotti có thể được khôi phục nếu Brazil chấp nhận việc bổ nhiệm bà Perez và đây là hành động "có đi có lại”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống ở Brazil. Ông Luiz Inacio Lula da Silva đang nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp, “đọ sức” với Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Donald Trump. Brasilia lên án hành động của Washington là một phần của chiến dịch có chủ đích nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

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