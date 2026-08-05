Thế giới

Iran, Oman đạt tiến triển trong đàm phán mở lại eo biển Hormuz

SGGPO

Kênh Al Jazeera dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, tiến trình đàm phán giữa Iran và Oman về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang diễn ra theo hướng tích cực, tập trung việc thiết lập các tuyến hàng hải an toàn cho tàu thuyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Theo ông Baghaei, Tehran đang phối hợp Muscat xây dựng cơ chế quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của cả hai nước.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao Iran tiết lộ, hành lang hàng hải mới sẽ thay thế các tuyến phía Bắc và phía Nam hiện nay. Quan chức này khẳng định đây là biện pháp phòng vệ phù hợp với quyền bảo vệ vùng lãnh hải trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn đài CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố, Washington và Tehran có thể đạt thỏa thuận khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz trong ngày 4-8 hoặc 5-8 (giờ Mỹ).

Trước đó, ngày 1-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, để tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao liên quan đến eo biển Hormuz.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Oman Mỹ Eo biển Hormuz Thỏa thuận Hoạt động hàng hải Donald Trump

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