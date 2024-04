Vì sao các thương hiệu lớn chi bộn để sở hữu mặt bằng tại “tuyến phố kim cương”?

Những con phố sôi động nhất hành tinh

Cuối năm 2023, Cushman & Wakefield công bố danh sách những con đường có mặt bằng bán lẻ đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Chiếm lĩnh vị trí quán quân trong danh sách này là Đại lộ số 5 tại Manhattan - trung tâm tài chính nổi tiếng thuộc bang New York, trải dài từ đường phố West 143 ở Harlem đến Washington Square North tại Công viên Quảng trường Washington ở Làng Greenwich.

Một góc đại lộ số 5. Ảnh: Unsplash

Các con phố 49 và 60 tại Đại lộ 5 tập trung các cửa hàng, cửa hiệu đắt tiền, đặc biệt là những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới như Hermes, Gucci, Tiffany, Prada…

Những tòa nhà biểu tượng cho khát vọng của người Mỹ như Empire State - tòa nhà cao 102 tầng, Rockefeller Center, Trump Tower, Tòa nhà Flatiron… hay những bảo tàng nổi tiếng: Bảo tàng Guggenheim, bảo tàng mỹ thuật Metropolitan Museum of Art, Bảo tàng Do Thái, Neue Galerie New York… đều hiện diện tại đây. Mức giá cho thuê mặt bằng bán lẻ trung bình tại Đại lộ 5 lên đến 2.000USD/feet/năm.

Đứng vị trí số 6 trong danh sách này là Ginza. Tuyến phố nằm gần Hoàng cung Nhật Bản, là một trong 5 khu phố nổi tiếng nhất ở Tokyo (cùng với Shinjuku, Asakusa, Shibuya và Akihabara) của Nhật Bản. Nơi này còn được mệnh danh là “thánh địa mua sắm” và “thiên đường ăn chơi” thời thượng, với những thương hiệu xa xỉ bậc nhất như Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton… Theo Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đây vào khoảng 912USD/feet/năm.

Đáng chú ý, đường Đồng Khởi - một trong những tuyến đường huyết mạch của trung tâm TPHCM, cũng xếp thứ 13 trong số các điểm đến bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Tuyến đường tập trung nhiều công trình kiến trúc biểu tượng như các khách sạn Continental, Caravelle và Majestic, Nhà hát Lớn Thành phố cũng như các nhà hàng và quán bar nổi tiếng.

Vẻ hiện đại xen lẫn hoài niệm tại trung tâm quận 1. Ảnh: TG

Loạt lợi thế tại “điểm nóng” Vincom Center Đồng Khởi

Riêng tại TPHCM, một trong những tòa nhà nổi bật, được nhiều doanh nghiệp hàng đầu chọn đặt “đại bản doanh” là Vincom Center Đồng Khởi. Tòa nhà có 3 mặt tiền hướng ra 3 tuyến đường sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất là đường Đồng Khởi, đường Lê Thánh Tôn và đường Lý Tự Trọng.

Với vị trí chiến lược, hội tụ đầy đủ hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao cùng tiện ích vượt trội, Vincom Center Đồng Khởi đáp ứng đa dạng nhu cầu về thuận tiện di chuyển, thuận tiện mua sắm - giải trí và thuận tiện kinh doanh (cho thuê và đầu tư).

Mới đây, chủ đầu tư cũng chú trọng thay đổi diện mạo và nâng cấp cơ sở vật chất, thay thế toàn bộ hệ thống thang máy mới, cải tạo khu vực chung như sảnh tiếp tân, sảnh thang máy, hành lang, không gian nghỉ ngơi - thư giãn.

Tòa nhà cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát ra vào ở sảnh trệt đáp ứng xu hướng hiện tại, kiểm soát bằng ứng dụng, nâng cấp hệ thống trông giữ xe thông minh, quẹt thẻ tự động tại hầm để xe… Tất cả hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng theo xu thế phát triển chung của thị trường văn phòng cao cấp.

Theo các chuyên gia, không ngẫu nhiên hầu hết công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia chuộng đặt trụ sở tại các “tuyến phố kim cương” như Đồng Khởi. Trước hết, đây là những nơi giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu, gây ấn tượng với khách hàng trước khi trực tiếp gặp gỡ. Ngoài ra là khả năng kết nối tuyệt vời với hệ thống và mạng lưới giao thông đồng bộ, thụ hưởng các tiện ích hiện đại xung quanh.

Đặc biệt, văn phòng hạng A tại các khu trung tâm sẽ cung cấp không gian văn phòng chất lượng cao, được bảo trì chuyên nghiệp, vừa tạo môi trường làm việc tốt vừa giúp giữ chân nhân viên, nâng cao sự hài lòng và khích lệ họ gắn bó với công ty lâu nhất có thể.

Hơn thế, công ty nằm trong khu vực kinh doanh xuất sắc như CBD cũng sẽ có năng suất cao hơn và đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn.