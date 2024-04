Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng

Bị cáo Trần Quí Thanh tại tòa

Tại phiên tòa, bị hại Đặng Thị Kim Oanh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau khi làm thủ tục thẩm tra lý lịch, đại diện Viện KSND TPHCM đã công bố cáo trạng.

Cáo trạng cáo buộc, ba cha con bị cáo Trần Quí Thanh cho vay lấy lãi nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản. Các bị cáo buộc bên vay làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn nhiều so với thực tế.

Khi bên vay lo lắng về "hợp đồng chuyển nhượng", các bị cáo đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính và ký “cam kết bán lại”. Tiền lãi vay thì hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản và hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Đến khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho 2 con gái theo chỉ đạo của bị cáo Thanh thì các bị cáo nhanh chóng sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản (bất động sản, phần vốn góp, cổ phần).

Song khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị can trên đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản hoặc tạo ra các lý do khiến bên vay không thể thực hiện được để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2019 đến tháng 11-2020, bị cáo Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại. Đó là 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Trong đó, các bị cáo cho bà Oanh vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án Nhơn Thành. Khi bà Oanh trả tiền, bị cáo Thanh nại ra lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản.

Cụ thể, năm 2019, bà Oanh cần vốn để triển khai dự án Minh Thành nên gặp ông Trần Quí Thanh tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát.

Ông Thanh đồng ý cho vay 500 tỷ đồng kèm điều kiện là: dự án Minh Thành, bà Kim Oanh phải chuyển 50% cổ phần đã mua cho bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) với giá 235 tỷ đồng. Các cổ đông Phạm Hoàng Minh - Hồ Thị Diễm Trang cũng phải chuyển 50% cổ phần còn lại cho bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái ông Thanh) và Công ty TCS (công ty thuộc Công ty Tân Hiệp Phát) với giá 265 tỷ đồng nhưng trả trước 150 tỷ đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi đền bù giải tỏa xong.

Đồng thời, bà Kim Oanh phải chuyển 100% cổ phần trong dự án Nhơn Thành cho bà Trần Ngọc Bích với giá 150 tỷ đồng.

Thỏa thuận khi vay là lãi suất 3%/tháng, trong vòng 9 tháng phải trả đủ gốc lẫn lãi. Hai bên ký cam kết bán lại và ông Thanh tuyên bố, nếu vi phạm thời hạn trả lãi thì mất cả 2 dự án.

Sau đó, bà Uyên Phương chuyển 235 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Kim Oanh Đồng Nai. Cùng ngày bà Bích và Công ty TCS chuyển 115 tỷ đồng vào tài khoản ông Minh - bà Trang. Sau khi bà Oanh nhận tiền vay thì ông Thanh yêu cầu đóng lãi trước 3 tháng, tức 31,5 tỷ đồng. Liền sau đó, 2 dự án đã được sang tên cho 2 con gái ông Thanh.

Tháng 5-2020, bà Kim Oanh chậm trả lãi 1 ngày thì không liên lạc được với cha con ông Thanh. Đến khi gặp được thì ông Thanh tuyên bố phía bà Oanh đã vi phạm cam kết, đồng nghĩa với việc sẽ không được mua lại dự án.

