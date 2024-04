Hôm nay 23-4, ba cha con ông Trần Quí Thanh hầu tòa

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích

Theo cáo trạng, trong thời gian 2019-2020, các bị can Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương cho các ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh) vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Bên vay được yêu cầu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án, lập cam kết bán/mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng tương ứng với số tiền vay cộng với tiền lãi của 3 tháng để che giấu việc cho vay. Tuy nhiên, khi bên vay chuẩn bị đầy đủ tiền để trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận thì các bị can nại ra lý do để từ chối nhận tiền và không trả lại tài sản. Các bị can đã chiếm đoạt của bị hại hơn 1.048 tỷ đồng.

Điển hình, các bị can cho bà Kim Oanh vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án Nhơn Thành. Khi bà Kim Oanh trả tiền thì ông Thanh nại ra lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản và chiếm đoạt hơn 880 tỷ đồng.

Tương tự, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân. Đó là 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM), 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông (ngụ quận 3, TPHCM) với tổng giá trị bất động sản theo các kết luận định giá tài sản là gần 397,3 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 167,4 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Đối với bị can Trần Quí Thanh, kết luận điều tra nhận định bị can phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội.

