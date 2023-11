Việt Nam có thể tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn xanh của EU

Thủ tướng và Đại sứ bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, quan hệ Việt Nam - EU đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 5, nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN (thương mại hai chiều năm 2022 đạt 62,4 tỷ USD).

Một điểm sáng trong quan hệ giữa hai bên thời gian qua là hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu với việc thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với Nhóm đối tác quốc tế, trong đó có EU.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đi tiên phong và tích cực ủng hộ các sáng kiến, giải pháp của EU trong phát triển xanh, bền vững, trong đó có việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh với hàng hóa; đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam tối đa về nguồn vốn, công nghệ, hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực để cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đặc biệt là bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên triển khai hiệu quả Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, hỗ trợ Việt Nam triển khai chương trình 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL, phát triển năng lượng tái tạo…

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị EC xem xét tích cực việc sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU, có tính đến những khó khăn, khác biệt về trình độ phát triển giữa Việt Nam và EU về năng lực quản lý nghề cá và sinh kế của ngư dân; đẩy mạnh hợp tác trong phát triển kinh tế biển bền vững bao gồm nghề cá hiện đại, bền vững, nuôi trồng hải sản, phát triển logistics, điện gió ngoài khơi, khai thác nguồn lợi từ biển, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải.

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh, EU và Việt Nam có nhiều điểm chung và tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là trong giai đoạn phát triển bước ngoặt sắp tới của Việt Nam.

Chiều 24-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Italy Marco Della Seta vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Italy là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN.

Đại sứ Marco Della Seta cho biết, nguồn vốn đầu tư của Italy tại Việt Nam rất hiệu quả và nhiều doanh nghiệp Italy muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.