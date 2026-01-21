Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao

Ngày 20-1, tại hội nghị tổng kết Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nhiều ý kiến nhận định dư địa thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang mở rộng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam ước đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước. Kết quả này chính thức đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có giá trị thương mại lớn nhất thế giới.

Năm 2025 đã đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam khi quy mô GDP lần đầu tiên đạt khoảng 510 tỷ USD, tăng trưởng trên 8%. Thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Ở góc độ địa phương, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, thành phố khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP đạt 8,03%, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là cộng đồng hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

MINH XUÂN