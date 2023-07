Việt Nam gửi điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

Theo truyền thông Ấn Độ, đã có gần 150 người chết do lũ lụt và lở đất trong 2 tuần qua ở các vùng phía Bắc của nước này và một số khu vực của thủ đô New Delhi.

Được tin lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Ấn Độ làm gần 150 người thiệt mạng, hàng ngàn người phải sơ tán, ngày 18-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn tới Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Om Birla. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Theo truyền thông Ấn Độ, đã có gần 150 người chết do lũ lụt và lở đất trong 2 tuần qua ở các vùng phía Bắc của nước này và một số khu vực của thủ đô New Delhi. Miền Bắc Ấn Độ trong 2 tuần qua liên tục hứng các trận mưa lớn. Thiệt hại nặng nhất ở bang Himachal Pradesh trên dãy Himalaya, cách New Delhi khoảng 480km về phía Bắc. Các đường cao tốc quan trọng bị hư hại do sạt lở đất. Nhiều cầu và tòa nhà bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Hàng chục ngàn khách du lịch bị mắc kẹt. Quân đội đã được huy động cứu hộ. Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại một số bang miền Bắc Ấn Độ trong những ngày tới.