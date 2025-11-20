Chiều 20-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Cộng hòa Séc, một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu và Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil, cũng khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhận định quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc có bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, đạt 2 tỷ USD năm 2024 và 1,9 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, sự phát triển này chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác song phương, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân; mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới.

Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị Cộng hòa Séc phối hợp thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu, ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil cho biết, cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định, Quốc hội, chính quyền các cấp của Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU; ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil cũng đã thông báo với Chủ tịch nước Lương Cường về việc phía Séc sẽ trao tặng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung Việt Nam, khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá tương đương 3,5 tỷ đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

BÍCH QUYÊN