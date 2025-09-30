Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba

Chiều 30-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam – Cuba, diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, tin tưởng đây sẽ là dấu mốc quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Cuba, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới, hội nhập, xây dựng pháp luật, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ tình đoàn kết, chia buồn với nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 và 10 gây ra, tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ xúc động trước tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, đặc biệt thông qua Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”. Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba luôn trân trọng, ghi nhớ và đánh giá cao sự đoàn kết, ủng hộ chân thành và hỗ trợ thiết thực mà Việt Nam đã dành cho Cuba trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, ngày 30-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Esteban Lazo Hernández khẳng định Quốc hội Cuba sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác nghị viện, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba; đồng thời phát huy vai trò kết nối, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ mẫu mực, thủy chung, son sắt giữa Việt Nam – Cuba.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández ngay sau lễ đón chính thức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández tại lễ đón chính thức. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội đàm, lãnh đạo Quốc hội hai nước rà soát toàn diện chương trình nghị sự song phương và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác thiết thực trên tinh thần “cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển”. Hai bên đánh giá mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba tiếp tục phát triển sinh động, thực chất trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, là quan hệ “mẫu mực” trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các kênh chính trị – ngoại giao, kinh tế – thương mại, quốc phòng. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phù hợp năng lực, nhu cầu mỗi nước; đồng thời mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, viễn thông, chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai bên nhấn mạnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, quản trị kinh tế, phát triển kinh tế số, nông nghiệp, quản lý tài chính, thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học – công nghệ; chia sẻ công tác chuẩn bị và triển khai hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng, hướng tới Đại hội Đảng của Việt Nam và Cuba năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức nhân dân và địa phương duy trì giao lưu thường xuyên; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chú trọng hiệu quả thực chất; tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ Việt Nam – Cuba.

Về đối ngoại đa phương, hai Quốc hội tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm chính thức Việt Nam.

BÍCH QUYÊN