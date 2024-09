Việt Nam - Thái Lan hợp tác làm phim kinh dị “Cô dâu ma”

Lễ đóng máy được tổ chức trong ngày 4-9 tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự có mặt của dàn diễn viên chính, gồm: Rima Thanh Vy (Mười: Lời nguyền trở lại) và "J.J." Krissanapoom Pibulsonggram (Nụ hôn ma quái).

Rima Thanh Vy và "J.J." Krissanapoom Pibulsonggram tại buổi đóng máy bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, dàn diễn viên tham gia trong phim còn có Jun Vũ, Công Dương đến từ Việt Nam và Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri, R.Nu Surasak Chaiyaat của Thái Lan, cũng tham dự sự kiện.

Trở lại với dự án kinh dị tiếp theo sau phim Cám, diễn viên Rima Thanh Vy bày tỏ sự hào hứng khi nhận vai diễn quốc tế đầu tiên. Riêng J.J. Krissanapoom Pibulsonggram - nghệ sĩ đa tài của showbiz Thái cảm thấy vinh dự khi được hợp tác với dàn diễn viên Việt Nam tài năng. Anh mong chờ khán giả Việt Nam đón nhận vai diễn của mình.

Cô dâu ma là dự án điện ảnh kinh dị đánh dấu sự hợp tác giữa Thongkham Films (Thái Lan) và Silver Moonlight Entertainment (Việt Nam).

Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái Việt Nam trẻ tuổi (Rima Thanh Vy thủ vai) đến Thái Lan ra mắt gia đình vị hôn phu giàu có (Jaylerr thủ vai).

Tại đây, cô bất ngờ chạm trán một hồn ma cô dâu sau khi thử chiếc váy cưới truyền thống của Thái Lan và dần khám phá được những bí mật đen tối về gia đình nhà chồng ẩn giấu bên trong bảo vật gia truyền này.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh và đạo diễn Lee Thongkham. Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai trò đạo diễn của bộ phim là Lee Thongkham - người nổi tiếng với các bộ phim nặng đô như The Maid, The Lake và Kitty The Killer. Trong khi đó, vai trò sản xuất được trao cho bà Hằng Trịnh - người đứng sau các bộ phim kinh dị mang đậm chất quốc tế như Chung cư ma, Mười: Lời nguyền trở lại...

Quá trình thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 7, với nhiều cảnh quay được thực hiện tại Chiang Mai (Thái Lan) và TPHCM (Việt Nam). Đạo diễn và nhà sản xuất tự tin sẽ tận dụng chất liệu về cảnh sắc, văn hóa giữa Thái Lan và Việt Nam để mang đến sự mãn nhãn trong từng thước phim điện ảnh.

Đạo diễn Lee Thongkham bày tỏ sự hào hứng bởi Việt Nam luôn là một trong những thị trường lớn của phim kinh dị Thái Lan. Anh cho biết: “Tôi rất vui mừng về sự hợp tác quốc tế này để mang một câu chuyện kinh dị độc đáo cùng với sự pha trộn giữa các yếu tố văn hóa Thái Lan và Việt Nam, được thể hiện bởi dàn diễn viên và đoàn làm phim tài năng. Bộ phim không chỉ dành cho khán giả của hai nước mà còn cho cả khán giả quốc tế".

Các thành viên đoàn phim tại buổi đóng máy. Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cũng tự tin, đây là cột mốc quan trọng khi hai thị trường điện ảnh lớn của Đông Nam Á bắt tay hợp tác. “Chúng tôi cùng nhau tạo ra một bộ phim kết nối những khoảng cách văn hóa giữa hai quốc gia và góp phần thúc đẩy thị trường điện ảnh ở cả hai nước. Chúng tôi xem đây là sự khởi đầu của một hành trình đầy hứa hẹn và sẵn sàng mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai”, bà Hằng Trịnh cho biết.

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào đầu năm 2025.

HẢI DUY