Việt Nam tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế đầu tiên cho vùng thiên tai

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao lô hàng viện trợ khẩn cấp dành cho người dân tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Đây là lô hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên được chuyển đến Việt Nam sau các đợt thiên tai vừa qua.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hàng viện trợ từ Nhật Bản

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được giao làm đầu mối điều phối, kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền các địa phương.

Đại diện tiếp nhận hàng viện trợ là ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai. Phía Nhật Bản có ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và ông Sugano Yuichi, Trưởng đại diện JICA Việt Nam, tham dự lễ bàn giao.

Lô hàng viện trợ gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm nhựa đa năng. Đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, sáng 14-10, toàn bộ số hàng hóa này sẽ được chuyển tới tỉnh Bắc Ninh để kịp thời phân phối cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ito Naoki chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài lô hàng của JICA, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng đang tiếp tục tiếp nhận thêm hàng cứu trợ từ Chính phủ Australia, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo (AHA Centre) cùng nhiều tổ chức quốc tế khác.

Các gói cứu trợ bao gồm các nhu yếu phẩm, dụng cụ sinh hoạt, vật liệu sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, đồ dùng vệ sinh cá nhân và hỗ trợ tiền mặt, ưu tiên phân bổ cho các địa phương chịu thiệt hại nặng như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Ninh.

PHÚC HẬU