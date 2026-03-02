Xã hội

Khẩn trương khắc phục lỗi cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Ngày 2-3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong ngày đầu triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên toàn quốc đã có một số lỗi phát sinh.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tại một số cơ sở đăng kiểm đã xảy ra tình trạng quá tải, khiến hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận điện tử phát sinh lỗi kỹ thuật, nghẽn kết nối. Việc đồng bộ giữa cơ sở đăng kiểm và hệ thống trung tâm bị chậm. Quá trình tích hợp chức năng mới như chữ ký số, xác thực mã QR, nội dung tem kiểm định… bị trục trặc.

Để giải tỏa tình trạng ùn ứ, các đơn vị này đã in giấy chứng nhận điện tử và ký chữ ký tươi để cấp cho chủ xe, cùng tem kiểm định, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu hành.

Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang khẩn trương triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian sớm nhất. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo, chủ xe chủ động theo dõi thông tin từ cơ sở đăng kiểm để sắp xếp thời gian kiểm định phù hợp.

* Cùng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, trong ngày đầu kiểm định khí thải ô tô, tình trạng lỗi hệ thống cũng xuất hiện gây ùn ứ phương tiện tại một số cơ sở đăng kiểm. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm rà soát, cập nhật và xử lý các lỗi phát sinh. Đến cuối ngày, các sự cố đã cơ bản được khắc phục.

