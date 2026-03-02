Ứng cử viên thể hiện quyết tâm cao, cam kết hành động vì quyền lợi cử tri

Chiều 2-3, tại phường Thuận Giao (TPHCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM, có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng, giải pháp nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Giao, chiều 2-3

Nội dung tập trung vào hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giám sát, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm cao trong việc thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với người dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và HĐND TPHCM; đồng thời cam kết hành động trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiều cử tri quan tâm đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp.

Cử tri xem tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên

Trao đổi tại hội nghị, ứng cử viên ĐBQH Vũ Huy Khánh, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, khẳng định sẽ tiếp tục tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Kim Huê (67 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Thuận 2) bày tỏ đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn những người được bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của người dân đến Quốc hội, đến HĐND TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên gồm: Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Long Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Cùng suy nghĩ, cử tri Võ Thị Quyên (61 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Phú) tin tưởng những người ứng cử dù trúng cử hay không trúng cử vẫn sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiên cứu đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao

Với chương trình hành động của mình, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Với vai trò, trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; các dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài... Cùng với Đoàn ĐBQH TPHCM đề xuất Quốc hội xem xét, ra quyết sách và giám sát, giải quyết có kết quả những vấn đề cử tri thành phố quan tâm".

Đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM: Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thuận An; Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

TÂM TRANG