Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh

Chiều 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã thuộc Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh gồm các ứng cử viên: bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH San Hà (TPHCM); Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử ứng cử viên. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định những nguyên tắc của công cuộc đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, sẽ không ngừng nâng cao năng lực, gắn trách nhiệm được Đảng, Quân đội giao với trọng trách đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia thể chế hóa các nghị quyết lớn thành luật, chính sách khả thi; cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng hoàn thiện pháp luật quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân”. Đồng thời, lắng nghe cử tri, tham gia quyết sách, đồng hành phát triển địa phương gắn với quốc phòng, an ninh.

Các ứng cử viên còn lại tại Đơn vị bầu cử số 3 cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật sát thực tiễn, tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Cử tri Tây Ninh trình bày mong muốn, kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử

Các chương trình hành động cũng tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành; nâng cao thu nhập, đời sống, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, các cử tri tại tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn nếu trúng cử, hay dù ở cương vị nào, các ứng cử viên tiếp tục trách nhiệm, quyết tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

QUANG VINH