Việt Nam và New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Christopher Luxon tới Việt Nam kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng; diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19-6-1975 – 19-6-2025). Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương Việt Nam - New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em học sinh thủ đô Hà Nội. Hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ trong khi các em học sinh với quốc kỳ New Zealand và Việt Nam trên tay vẫy chào nồng nhiệt. Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều New Zealand và Việt Nam được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng chào Quốc kỳ hai nước, duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chờ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam – New Zealand.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ngày càng phát triển và đi vào thực chất, tạo đà để mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai. Hai nước luôn duy trì các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026.

Quang cảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đón chính thức Thủ tướng Christopher Luxon. Ảnh: QUANG PHÚC

Tính đến tháng 2-2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 43,9 triệu USD, đứng thứ 30/80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam sống ở New Zealand khoảng 14.000 người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức, chiều 26-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand là dịp để hai bên rà soát và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà bên này có nhu cầu, bên kia có thế mạnh như: kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục, lao động, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân... Đặc biệt, hai bên xem xét việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chiều 26-2, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước công bố logo chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trao đổi biên bản thỏa thuận về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Bộ TN-MT Việt Nam và Bộ Ngoại giao - Thương mại New Zealand; trao đổi bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao - Thương mại New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí, chiều 26-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT Việt Nam) và Hội đồng các trường đại học New Zealand trao thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Nhân dịp này, hãng hàng không Vietjet công bố đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và New Zealand, kết nối TPHCM với Auckland - trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa của New Zealand.

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, mua sắm hóa chất giữa các đối tác của hai nước.

* Trước đó, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tới thăm, làm việc và giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Hiện đang có khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam học tập tại New ZeaLand.

Tại sự kiện, Thủ tướng New Zealand đã công bố thông tin chính thức về học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong năm 2025. Chương trình học bổng mở đơn ứng tuyển từ ngày 1-5 đến ngày 31-8. Trong đó, năm 2025, Chính phủ New Zealand nâng số lượng học bổng Manaaki Scholarships cho công dân Việt Nam lên 39 suất (những năm trước 25-30 suất). Các ứng viên có thể chọn học tại 8 đại học công lập và 3 học viện ứng dụng công lập tại New Zealand. Với học bổng trung học, Chính phủ New Zealand cấp riêng cho học sinh Việt Nam từ lớp 8 đến lớp 10, mỗi suất học bổng hỗ trợ 50% học phí năm đầu tiên.

Tới đây, sẽ có những chính sách mới như: học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học, học bổng Chính phủ Manaaki New Zealand Scholarships, học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học. Với 3 chương trình học bổng chính phủ này, New Zealand cam kết hỗ trợ toàn diện cho học sinh, sinh viên Việt Nam ở tất cả các bậc học.

>>> Dưới đây là chùm ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam; 2 Thủ tướng hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN - LƯU THỦY