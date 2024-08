Viết tiếp giấc mơ thời thơ ấu

Tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 năm nay, bộ truyện Cuộc phiêu lưu của Dế Út (NXB Kim Đồng) đã được vinh danh là 1 trong 5 tác phẩm nhận giải Khát vọng Dế Mèn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5, nhận xét: “Bộ truyện tranh này đã sáng tạo dựa vào tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, nhưng tác giả không đơn thuần là chuyển thể sang tranh. Nếu chỉ chuyển thể dựa theo nguyên bản tác phẩm thì cùng lắm cũng chỉ là cái bóng mờ của tác phẩm. Bộ truyện tranh này đã có sáng tạo riêng, gợi ý cho ta về việc giữ gìn văn hóa, giữ gìn tác phẩm bằng cách phát triển nó, bổ sung nó, đặt nó trong sự phát triển của đời sống, của tư duy sáng tạo...”.

Theo chia sẻ của Nguyễn Thế Linh, anh mất hơn 7 năm để hoàn thành bộ truyện 4 tập Cuộc phiêu lưu của Dế Út. Riêng tập 1 phải mất tới 3 năm để hoàn thành.

“Khi bắt tay vào thực hiện tập đầu tiên, có những lúc tôi khá nản. Bởi vì lúc đó, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Cùng với cái bóng quá lớn của tác phẩm gốc, thêm sự đốc thúc từ phía biên tập viên nên tôi gặp không ít áp lực. Tháng 6-2019, tôi hoàn thành tập 1 và gửi cho NXB Kim Đồng, một năm sau thì tác phẩm được ra đời. Sau đó, tác phẩm nhận được hiệu ứng tích cực từ bạn đọc nên đã trở thành động lực rất lớn để tôi hoàn thành các tập tiếp theo”, Nguyễn Thế Linh kể.

Ngoài việc giữ lại không gian đồng nội với những nhân vật mang tính cách độc đáo, những tình huống truyện đầy gay cấn bất ngờ…, với Cuộc phiêu lưu của Dế Út, Nguyễn Thế Linh đã sáng tạo thêm những nhân vật phụ và đào sâu vào 4 nhân vật gồm: Dế Út, Dế Trũi, bác Xiến Tóc, võ sĩ Bọ Ngựa. Dù vẫn bám sát cốt truyện gốc nhưng tác giả có thêm những lý giải và cách xử lý tình huống mới lạ.

“Lúc viết và vẽ, tôi đều tự nhủ mình phải cố gắng để nhân vật của mình thật sống động, thể hiện cảm xúc nhân vật qua từng băng tranh. Và những đoạn chuyển cảnh cũng phải rất mượt. Đó là những khác biệt so với tác phẩm gốc cũng như một số tác phẩm phái sinh trước đây”, anh bày tỏ.

Nguyễn Thế Linh cũng cho biết, anh yêu thích và đọc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài lúc học lớp 5. Sáng tác Cuộc phiêu lưu của Dế Út giống như cơ hội để anh được viết tiếp giấc mơ thời thơ ấu.

“Hồi nhỏ, khi đọc những đoạn cuối của tác phẩm, tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống và chi tiết mà sau này lớn lên mình sẽ vẽ nếu có cơ hội. Thông qua tác phẩm này, tôi muốn làm rõ thêm thông điệp của nhà văn Tô Hoài, nhất là việc sống độc lập”, Nguyễn Thế Linh chia sẻ.

Nguyễn Thế Linh sinh năm 1985 tại Hải Phòng, hiện đang sống và làm việc tự do tại TPHCM. Trước bộ truyện Cuộc phiêu lưu của Dế Út, anh từng nhận giải khuyến khích với tác phẩm Cá Rê phi và các bạn trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2007, chủ đề “Một ngày kỳ lạ” do NXB Kim Đồng, Hội Nhà văn Đan Mạch và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, anh còn có tác phẩm Mình không thể ngủ được, được phát hành trong các thư viện trường học thuộc tổ chức Room to Read.