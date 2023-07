Vietnam Airlines công bố lãi gộp gần 2.900 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Trong quý 2, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý 2-2022. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu của Vietnam Airlines tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý 2. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý 2 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ. Bên cạnh đó, tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí.

Hiện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã cơ bản hoàn tất phần lớn các thủ tục kiểm toán và đang khẩn trương hoàn thiện để phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trong thời gian tới.