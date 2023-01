"Vietnam Idol 2023" chính thức quay trở lại sau 7 năm

Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc Việt Nam đã từng ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều mùa ấn tượng. Từ chương trình, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã phát triển và trở thành thần tượng âm nhạc hàng đầu Việt Nam như: Uyên Linh, Đông Nhi, Phương Vy, Isaac, Trọng Hiếu, Trung Quân, Văn Mai Hương, Hà Nhi…

Công thức tạo ra Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Vietnam Idol 2023: Tài năng âm nhạc – Khả năng trình diễn – Sự yêu mến của công chúng.

Vietnam Idol 2023 sẽ mang đến cho thí sinh và khán giả những trải nghiệm vô cùng mới lạ ngay từ vòng tuyển chọn cho đến vòng nhà hát và cuối cùng là những đêm liveshow truyền hình trực tiếp. Vietnam Idol 2023 sẽ mang đến những lễ hội âm nhạc với bùng cháy thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Những thần tượng âm nhạc hàng đầu Việt Nam cũng sẽ xuất hiện trong chương trình.

Bên cạnh đó, việc Vietnam Idol 2023 quay trở lại hứa hẹn về sự quy mô, độc đáo và hấp dẫn, từ những phần trình diễn mang đậm tính chuyên môn cho đến các hoạt động bên lề, chắc chắn sẽ là những ngày hội âm nhạc đỉnh cao.

Vietnam Idol 2023 được sản xuất bởi Cát Tiên Sa - nhà sản xuất các chương trình truyền hình về giải trí hàng đầu Việt Nam như: Bài hát hay nhất - Sing My Song, Nhân tố bí ẩn - The X Factor Vietnam, Gương mặt thương hiệu - The Face Vietnam, Thần tượng bolero...

Vòng tuyển sinh online diễn ra từ ngày 15-1-2023 đến 15-3-2023 và vòng tuyển sinh trực tiếp diễn ra từ ngày 15-3-2023 đến 30-3-2023 tại TPHCM và Hà Nội.