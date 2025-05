VinFast giảm giá sâu, mở đường phổ cập ô tô điện

Chiến lược điều chỉnh giá bán của VinFast không chỉ cho thấy sự nhạy bén về thị trường mà còn thể hiện rõ khát vọng phổ cập xe điện, đưa công nghệ xanh đến gần hơn với mọi tầng lớp xã hội. Thay vì chính sách bán xe tách rời pin như trước đây, VinFast đã áp dụng mô hình giá trọn gói “xe kèm pin” với mức điều chỉnh giảm mạnh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy dòng xe.

Đáng chú ý, mẫu xe đô thị VF 3 hiện tượng trong phân khúc mini SUV đã được niêm yết ở mức giá chỉ 299 triệu đồng, đây là con số gần như chưa từng có tiền lệ đối với một chiếc xe ô tô điện thương hiệu Việt, sở hữu thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và hệ thống an toàn tiêu chuẩn. Cùng với đó, VF e34 giảm còn 710 triệu đồng, VF 5 Plus còn 458 triệu đồng, giúp các mẫu xe điện tiệm cận nhóm khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu và những người muốn chuyển từ xe máy lên ô tô.

Không chỉ dừng lại ở chiến lược giá, VinFast cũng đang tận dụng triệt để chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, một ưu đãi lớn đang được Chính phủ gia hạn đến ngày 28-2-2027. Điều này đồng nghĩa với việc người mua xe VinFast trong giai đoạn hiện tại có thể tiết kiệm thêm từ 20 đến 60 triệu đồng so với xe xăng cùng phân khúc. Đây là yếu tố khiến xe điện không chỉ hấp dẫn về chi phí vận hành mà còn trở thành lựa chọn kinh tế ngay từ bước đầu sở hữu.

Tại VFXanh, khách hàng không chỉ được tiếp cận sớm nhất các chương trình ưu đãi từ hãng mà còn được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về chi phí sử dụng, các gói vay phù hợp thu nhập cá nhân và trải nghiệm lái thử thực tế ngay tại showroom. Ngoài ra, VFXanh cũng cam kết đồng hành sau bán hàng bằng hệ thống chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tận tâm để người tiêu dùng an tâm khi lựa chọn một sản phẩm công nghệ cao như xe điện.

Hiện hệ thống showroom VFXanh phủ rộng khắp nơi: VinFast TPHCM 1: 50 Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; VinFast TPHCM 2: 1270 Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp); VinFast Long An 1: Tầng 1, Vincom Plaza Tân An (thành phố Tân An); VinFast Long An 2: Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức).