Schneider Electric và Van Der Leun Việt Nam hợp tác chiến lược

Sự hợp tác này đánh dấu nỗ lực của hai đơn vị hàng đầu trong việc thúc đẩy một bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa chiến lược "xanh hóa" ngành đóng tàu và cảng biển tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, ngành vận tải biển, đặc biệt là lĩnh vực đóng tàu và cảng biển cũng đang trong tiến trình chuyển đổi để hướng đến mục tiêu xanh hóa toàn diện. Theo kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh của Cục Hàng hải Việt Nam, toàn ngành cần phải ưu tiên việc giảm khí thải nhà kính, chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch cho tất cả các tàu và cơ sở hạ tầng, hướng tới đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi này, ngành đóng tàu và cảng biển cần thực hiện ba bước quan trọng: điện hóa, số hóa và giảm phát thải carbon. Schneider Electric và Van Der Leun có vị thế đặc biệt để hỗ trợ ngành công nghiệp này. Chúng tôi có chuyên môn và giải pháp để giúp khách hàng thích nghi với bối cảnh đang thay đổi và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không”.

Thông qua việc hợp tác, với thế mạnh sẵn có của hai đơn vị, Schneider Electric và Van Der Leun sẽ cùng nhau phối hợp để cung cấp, phát triển các giải pháp công nghệ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí giảm phát thải carbon.

Các sản phẩm và giải pháp của Schneider Electric, bao gồm trạm sạc EV dành cho cảng biển sẽ được áp dụng cho các khách hàng của Van Der Leun trong lĩnh vực hàng hải và dầu khí. Ngoài ra, Schneider Electric sẽ cung cấp hỗ trợ về nhân lực, giá cả ưu đãi và dịch vụ hậu mãi để đảm bảo hiệu quả tối ưu trong các hạng mục hợp tác.